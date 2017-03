"We leven weer. En dat doen we vooral met Greg Van Avermaet"

Michel Wuyts: "We leven in weelde en daar genieten we van. We zitten met onze mond open te kijken. Vroeger was een finale 25 kilometer lang. Geleidelijk aan werd dat 50 kilometer. Nu zitten we aan 80."

José De Cauwer: "Ja. En ik moet twee keer deodorant spuiten voor een frisse geur (lacht)."

Michel Wuyts: "Het is puur genieten. Een kleine tip voor de renners straks in de Waalse klassiekers: doe het ook eens op die manier. Dan kunnen we ook daar ons hart ophalen."

José De Cauwer: "We moeten chauvinistisch zijn."

Michel Wuyts: "We kunnen de Ronde van Vlaanderen winnen. Het wordt tijd. Het is meer dan 5 jaar geleden (toen Boonen won, red)."