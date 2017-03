Michel Wuyts neemt afscheid van VRT-regisseur: "4 decennia topwerk"

"Ik wil een eerbetoon geven aan een groot man, een monument van een collega", zei Wuyts. "Philippe Lombaerts heeft vandaag zijn allerlaatste wedstrijd geregisseerd."

"Philippe was een man van vier decennia topwerk: 39 keer Gent-Wevelgem, 27x de Ronde van Vlaanderen, 27x de E3, WK's in Colorado, de piste in Antwerpen en Zolder 2002, de Olympische Spelen in Barcelona 1992, Atlanta 1996, Athene 2004, Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016..."

"Het ga je goed, het ga je fantastisch goed. In Brugge en in heel Vlaanderen. De VRT, Vlaanderen en Nederland danken Philippe Lombaerts. Bedankt, Philippe, 1.000x bedankt. En dan heb ik het nog niet gehad over de talloze voetbalwedstrijden die hij geregisseerd heeft. Mooi, we bouwen nog een feestje, Philippe."