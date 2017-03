Boonen: "Sagan klaagt en zaagt veel. Hij maakt meer van zijn kloten"

"Het is jammer. We hadden met Niki de juiste man vooraan. Hij had het kunnen afmaken. Maar er was een misverstand over wel of niet rijden. Ik had gezegd om mee te rijden en in de laatste kilometer iets te proberen", zegt Tom Boonen.

"Maar we hadden door een slechte verbinding geen communicatie meer met elkaar en de auto. Dan is het zuur dat je uiteindelijk 4e (Terpstra), 6e (Boonen) en 9e (Gaviria) eindigt, terwijl je met 7 man mee bent in de eerste twee groepen."

Terpstra kreeg hier en daar de zwartepiet toegespeeld. Boonen is het daar niet mee eens. "Niki heeft niet gefaald. Sagan heeft gefaald. Niki heeft de koers niet verloren, Sagan heeft de koers verloren. Sagan moet in dit soort situaties altijd meteen reageren, als snelste man en als wereldkampioen."

"Ik denk dat Sagan het allemaal een beetje beu is. Hij klaagt en zaagt veel. Dat is normaal, het is voor hem de drukste en moeilijkste periode in zijn loopbaan. Op een bepaald moment word je dat beu."

"Hij is niet nerveuzer, maar maakt wat meer van zijn kloten. Een beetje twijfel is crucuaal in zo'n fase van de wedstrijd. Je mag nooit twijfelen. Je moet altijd doen wat je zelf denkt dat het beste is."