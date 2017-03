Cancellara: "Indrukwekkend dat Boonen ook na moeilijke periodes nooit opgaf"

Boonen is, samen met Pozzato, de renner met wie ik het langst gereden heb. We hebben heel veel gedeeld.

"Zijn erelijst is indrukwekkend, maar hoe hij altijd teruggevochten heeft, is nog indrukwekkender. Hij heeft nooit opgegeven. Veel mensen vergeten dat. Het begin van zijn carrière was fantastisch, maar daarna ging hij toch door een moeilijke periode. Ook na valpartijen kwam hij er altijd weer bovenop."

Welk duel met Boonen zal Cancellara zich blijven herinneren? "De Ronde van Vlaanderen in 2010. Dat was onvergetelijk. We waren beide nationaal kampioen. We gingen al vroeg met zijn tweeën en uiteindelijk won ik."

"Maar eigenlijk zijn er niet zo veel rechtstreekse duels tussen ons geweest. Ofwel was ik in vorm, ofwel hij. Toch hebben wij met twee jarenlang het voorjaar gedomineerd. Als er eens iemand anders won, was dat een eendagsvlieg. Nu krijg je stilaan een nieuw duel tussen Sagan en Van Avermaet, maar dat is toch nog niet hetzelfde."

"Of Boonen nog kan winnen? Natuurlijk, net zoals de andere renners. In de Ronde kan hij die laatste mentale boost krijgen die hij nodig heeft voor Roubaix."