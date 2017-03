Sagan: "Eén tegen allen, dat is geen sport, dat is een goedkoop spelletje"

Natuurlijk is dit een gemiste kans, ik baal ook echt wel. We hebben een spelletje gespeeld en we hebben verloren

"Ik was niet de beul op kop van de groep, maar ik deed wel mijn beurtjes. Het was een beetje vijf honden vechten om één been en twee lopen ermee heen. Als Sagan gaat bluffen, ik kan ook goed bluffen."

"Het was even aarzelen. Ik heb te lang geaarzeld en Sagan ook. We hebben even ruzie gemaakt, maar daarna hebben we gemerkt dat we beter samenwerkten om nog wat te proberen. Alleen die Krogh Andersen niet, die zat te linken. Maar dat is typisch die ploeg."

Terpstra leek niet echt zwaar ontgoocheld. "Natuurlijk is dit een gemiste kans, ik baal ook echt wel. We hebben een spelletje gespeeld en we hebben verloren. De anderen weten wat ze aan me hebben."