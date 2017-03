Van Avermaet: "Vroeger zat het altijd tegen, nu zit het allemaal mee"

"Ik had geen superdag vandaag, maar gaandeweg voelde ik me beter. Misschien zijn we met een gelukje weggeraakt en toen hoorde ik Lorenzo Lapage door de radio roepen dat we een kloof hadden."

"Ik heb "volle bak" doorgereden en niet achterom gekeken. Ik denk dat dat de juiste beslissing was. Greg was supersterk. Het was elke keer bijten om in het wiel te kunnen blijven."

"De verstandhouding met Greg was goed. Gesproken? Ik had geen adem over in de laatste 20 kilometer. Maar ik ben niet traag en je weet nooit. Met wat geluk kan ik winnen."

"Ik krijg elk jaar in het voorjaar het volledige vertrouwen van de ploeg, ook al heb ik nog niet veel sprekende resultaten gehaald. Ik ben blij dat ik nu getoond heb dat ik het kan. Als je hier tweede wordt, dan kun je ook winnen."