Winst in slotrit Internationale Wielerweek levert Calmejane eindzege op

Tom Skujins, die met zijn zege in de tweede etappe Cannondale voor het eerst dit jaar had laten vieren, begon als leider aan de laatste rit. Het peloton brak op weg naar Sassuolo in stukken. Een kleine groep sloeg in de laatste afdaling een kloofje.

Leider Skujins liet zich verrassen. Lilian Calmejane, de tweede in het klassement, was wel mee met de goede trein.

In de sprint stond er geen maat op de Fransman, die Torres en Vachon vloerde. Skujins bereikte 22 seconden later de streep en liet de eindzege zo op de valreep door zijn vingers glippen.