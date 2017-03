Weduwe van Demoitié: "We zullen de glimlach van Antoine nooit vergeten"

Sporza had in de aanloop naar Gent-Wevelgem een gesprek met Astrid, zijn weduwe. "Wat we nooit zullen vergeten van Antoine, is zijn glimlach", vertelt ze.

"Hij was die zondag heel blij dat hij mocht starten. En ik was blij dat ik ter plaatse kon gaan, in de hoop hem te kunnen zien. Ik heb hem die ochtend nog verschillende keren kunnen spreken. Omdat ik hem zoals altijd voor een koers wou aanmoedigen."

"Ik weet niet of er iemand schuld treft. Tijdens een koers rijden de renners soms heel snel. Ik weet het niet. Het was in elk geval niet Antoine zijn schuld."

"Nu Antoine er niet meer is, wil ik me nuttig maken voor de veiligheid van de renners. En als verpleegster heb ik een manier gevonden om dat te doen."

"Onlangs heb ik het goede nieuws gekregen dat ik weldra aan de slag mag in enkele WorldTour-koersen. Binnen een maand begin ik in Luik-Bastenaken-Luik."