D'hoore strandt op de tweede plaats in Gent-Wevelgem

Op 25 kilometer van de streep ging Marie Vilmann er in haar eentje vandoor, maar ze werd niet veel later weer ingerekend door een groep van 37 rensters met onder meer D'hoore, Van der Breggen, Bronzini, Longo Borghini.

Het regende aanvalspogingen in de finale. Van Dijk, Majérus, Longo Borghini en Garfoot waagden tevergeefs hun kans op weg naar Wevelgem.

Op 4 kilometer van de streep was het de beurt aan Ensing en Zabelinskaya, maar ook zij raakten niet weg.

Een sprint moest dus beslissen over de zege. Jolien D'hoore was er erg dicht bij, maar moest haar meerdere erkennen in Lotta Lepistö. De Finse, op het WK in Qatar nog goed voor brons, was eerder deze week ook al de beste in Dwars door Vlaanderen.