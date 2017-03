Wiggins over dopingzaak: "Heb veel te vertellen en sommigen zullen gechoqueerd zijn"

Wielerploeg Team Sky ligt onder vuur. Een Britse parlementaire commissie onderzoekt verdachte handelingen bij de ploeg, waaronder de aflevering van een pakketje medicamenten aan Wiggins tijdens het Critérium du Dauphiné van 2011.

Wiggins reageerde in het televisieprogramma Soccer AM voor het eerst zelf. "Voor iemand die zichzelf als integer beschouwt, is dit het slechtste waarvan je beschuldigd kunt worden", zei Wiggins.

"Vooral omdat ik zelf weet welke opofferingen en inspanningen ik er voor gedaan heb. Veel kan ik over de zaak niet zeggen zolang het onderzoek loopt. Maar ik zal me niet inhouden op de dag dat ik de kans krijg me te verdedigen bij de onderzoekscommissie."

"Er zullen mensen zijn die gechoqueerd zullen zijn. Ik heb veel te vertellen en ik zal het vertellen", bleef Wiggins wel vaag.