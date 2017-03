Vansummeren: "Meer hartritmestoornissen in de auto dan op de fiets"

Ik heb Oliver in de finale proberen in te tomen, maar hij was toch gretig. Hij had misschien meer moeten profiteren van de vete tussen Van Avermaet en Gilbert.

"Het was intens. Ik had meer hartritmestoornissen in de auto dan ik ooit op de fiets heb gehad. Het was een echte thriller. Maar ik heb ervan genoten. Dit smaakt naar meer."

"Oliver heeft al wel wat ervaring, maar nu heeft hij een finale gereden in een grote koers. Dit doet ertoe voor een renner zoals hij, die van de klassiekers leeft. Daarvoor is hij ook naar de ploeg gehaald. Als je dan zo kunt uitpakken, dan is iedereen tevreden."

Vansummeren heeft naar eigen zeggen wel zijn ogen uitgekeken in de auto. "Het is helemaal gestoord, redelijk extreem.. Als renner zie je dat niet. Zo erg had ik het niet verwacht. Ze zouden er een chrono van kunnen maken in de Rally van Ieper."