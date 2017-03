Vanmarcke: "In de slotfase heb ik wel 20 keer overgegeven"

Mijn niveau is goed, normaal gezien rijden ze me er niet af op de Kwaremont en kan ik meedoen voor de zege

"Het ging alleen maar slechter. Ik herstelde bij niets meer en kon bij niets meer volgen. Toen ik erbij kwam, kon ik niet meer overnemen en hopen dat ik een klimmetje kon overleven."

"De Kwaremont was er te veel aan. Elk gelletje of elke slok kwam er weer uit. Ik denk dat mijn ontbijt er zelfs is uitgekomen."

"Dat het niet te zien was op tv? Ruik maar eens aan mijn shirt (Ruben doet dat effectief en zegt: "Inderdaad geen fijn geurtje)."

"Het is echt jammer. Mijn niveau is goed, normaal gezien rijden ze me er niet af op de Kwaremont en kan ik meedoen voor de zege. Dit vreet natuurlijk aan mijn vertrouwen. Voor deze koersen train je. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het hindert mij we."