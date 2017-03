Van Avermaet: "Naesen? In de koers is het ieder voor zich"

We hebben ons geamuseerd. De sterkste renners staan op het podium. We verdienden allemaal de zege.

We hebben ons geamuseerd. De sterkste renners staan op het podium. We verdienden allemaal de zege.

"Oli (Naesen, red) ging van ver aan en ik was hem even kwijt. Maar ik wist dat ik nog moeilijk geklopt kon worden als ik in zijn slipstream geraakte."

De wedstrijd werd net zoals woensdag vroeg opengebroken. "Plezant, hé", lachte Van Avermaet. "We hebben ons geamuseerd. De sterkste renners staan op het podium. We verdienden allemaal de zege."

Na een aanval van Gilbert op de Tiegemberg kreeg Naesen het moeilijk. Van Avermaet maakte het zijn goeie vriend en trainingsmakker niet makkelijk in de achtervolging.

"Dat was een moeilijke situatie voor mij, want we trainen elke dag samen. Maar in de koers is het ieder voor zich. Het was al leuk om samen op pad te zijn."