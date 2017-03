VIDEO: Bekijk de vijf zeges van Boonen in de E3 Harelbeke

Tom Boonen won in 2004 zijn eerste E3. Tom Boonen won in 2004 zijn eerste E3.

Tom Boonen is met vijf zeges alleen recordhouder in de E3 Harelbeke. In 2004, 2005, 2006, 2007 en 2012 won Boonen al in Harelbeke. Wij zetten alle overwinningen nog eens op een rijtje.