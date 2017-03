In het spoor van Jenthe "Boermans": "Ik geniet bij mijn beesten in de stal"

Jenthe Biermans wil in zijn eerste seizoen bij Katjoesja vooral veel leren over het bestaan van wielerprof. En van wie kun je dat beter leren dan van Tony Martin? "Ik lig sinds deze week met hem op de kamer. Hij is een rustige persoon en heel gefocust."

"Tony bestudeert het parcours van iedere wedstrijd heel gedetailleerd, soms gaat hij op zijn eentje nog enkele stroken verkennen."

"Op de kamer praten we niet enkel over de koers, Tony vertelt ook graag over zijn familie en dochtertje. Als neoprof is het een eer om de kamer te delen met zo’n grote klepper."