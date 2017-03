Michel Wuyts: "Vergeef het me, Marc Coucke, maar ik was blij voor Zulte Waregem"

Net voor de klok van twaalven trapt het peloton zich op gang voor de 72e editie van Dwars door Vlaanderen. Michel Wuyts wenst de renners een behouden vaart en zet zelf koers richting finish en commentaarcabine in Waregem.

In de auto vertelt hij over zijn idool Eddy Merckx: "Ik ben een Merckxist. Dat is begonnen in 1966. Toen won een jongeman van 20 jaar en 10 maanden Milaan-Sanremo. Een mens kan zich dat nu niet meer voorstellen, maar hij deed dat."

"Het strafste van al heb ik met Eddy meegemaakt in Colombia tijdens het WK van 1995. Hij was toen bondscoach. We stonden voor het hotel te keuvelen toen een Colombiaan met zijn 5 kinderen op ons kwam afgestapt. Die meneer kwam een handtekening vragen voor zijn kinderen. In de Andes, op een hoogte van 2.800 meter, op een oceaan van huis. Dat vond ik irreëel."