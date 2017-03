Sporza zendt de koersen van Flanders Classics al zeker uit tot 2024

"De VRT en het wielrennen, met de Vlaamse klassiekers in het bijzonder, hebben een lange traditie. Daarom zijn we zeer tevreden dat we met deze vernieuwde en langdurige samenwerking met Flanders Classics deze traditie kunnen voortzetten", zegt Lembrechts.

"Onze expertise op het vlak van capteren én beleving rond wielrennen is wereldvermaard. Met deze samenwerking kunnen we blijven innoveren in Vlaanderen. Belangrijk voor de VRT is dat we met dit plan op langere termijn bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van het wielrennen, een sport die heel wat Vlamingen op de been brengt."

"Bovendien blijft de wielersport toegankelijk omdat we met deze overeenkomst de meest cruciale Vlaamse wielerklassiekers de komende zeven jaar op open net kunnen aanbieden, aan alle Vlamingen dus."