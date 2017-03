Broer van Lampaert voorspelde na bekerfinale zijn zege: "Een gouden week"

Ook broer Jens Lampaert, supporter van Zulte Waregem, wist met zijn vreugde geen blijf. "Dit is een gouden week. Ik woonde vorige zaterdag de bekerfinale bij en heb nadien een bericht naar Yves gestuurd: "Woensdag is het aan jou.""

"Hij doet het en dat is ongelofelijk. Ik heb er geen woorden voor. Yves wist waar hij moest zitten. Hij had me nog gezegd dat het na Nokereberg te doen was. Dit is een droom. We zijn in de hemel."