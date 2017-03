Marc Sergeant: "Ik hoop dat Dwars door Vlaanderen een les was"

We hadden de renners gevraagd om de koers open te breken zodat we niet in het defensief gedrongen werden. Gilbert en Lampaert hebben ons laten zien hoe het wel moet

"We kunnen niet tevreden zijn over onze wedstrijd", is manager Marc Sergeant eerlijk. "Enkel Jelle Wallays en Jasper De Buyst waren goed. Jammer genoeg had Jasper pech en viel hij zo weg."

"We hebben de attractieve stijl van Lotto niet gezien. We hadden de renners gevraagd om de koers open te breken zodat we niet in het defensief gedrongen werden."

"Maar na de aanval van Gilbert op de Berendries liepen we eigenlijk de hele tijd achter de feiten aan en konden we de situatie niet meer keren." Wallays moest passen op de Paterberg bij een nieuwe aanval van Gilbert.

"Gilbert en Lampaert hebben ons laten zien hoe het wel moet. Ik hoop dat dit een les was en dat we ons vrijdag herpakken in de E3 Harelbeke."

Benoot en Gallopin konden met hun zevende en elfde plaats thuiskomen, maar Roelandts en Debusschere reden wel een heel anonieme wedstrijd.