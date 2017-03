Vansummeren: "Tijdens sollicitaties kreeg ik te horen dat ik ervaring miste als ploegleider"

Tijdens de winter heb ik een aantal sollicitaties gedaan, maar kreeg ik te horen dat ik wat ervaring miste. Het is mooi dat mijn vorige ploeg mij de kans biedt om die ervaring op te doen in de luwte.

"Dit is geen vast werk", legt Vansummeren de situatie uit aan Sporza. "Het is een mooie geste van mijn vorige ploeg."

Vansummeren kent de Belgische wegen natuurlijk goed en zit bij het Franse team in de volgwagen als raadgever. "In deze hectische koersen is het makkelijker dat iemand kan rijden en iemand via de tv de koers kan volgen."

"Ik hoop sowieso dat het op termijn meer wordt dan raadgever. Dat is altijd de bedoeling geweest en het is wat ik het liefste doe. Door niet naar de koersen te komen zal dat nooit lukken."

"Ik heb deze winter op eigen initiatief een cursus gevolgd. Dat is verplicht op dit niveau. Ook al had ik nog over niets zekerheid, zo kan je toch beginnen."