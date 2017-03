BMC wint dan toch ploegentijdrit in Catalonië, Hermans is nieuwe leider

"We wilden geen precedent creëren", zegt juryvoorzitter Ernesto Maggione. "Daarom respecteren we de regel: elke renner krijgt één minuut straftijd en de renners die geduwd werden of een duwtje gaven, krijgen een boete."

"We hebben lang overlegd gisteren en toen een beslissing genomen. Maar die beslissing passen we nu aan conform het reglement. De inbreuk was er, dus moeten we het reglement toepassen. We willen niet dat er in de toekomst vragen kunnen rijzen. Het is een zware sanctie, maar één die we moeten respecteren."