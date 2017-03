Mattentaartentrappers: "Michel Wuyts is ons erelid"

Backaert: "De meeste concurrentie krijgen we van de VDHBoy's, waarvan De Vreese medeoprichter is. Dat groepje met amateurrenners verzamelt elke woensdagavond in Melle. En dat peloton wordt toch wekelijks aanzienlijk groter en groter."

"We kennen ook het West-Vlaamse trainingsgroepje "De Melkerie" en "De Parelvissers" uit het Waasland. Maar zolang zij op hun territorium blijven, is het voor ons oké. Met uitzondering van De Parelvissers, want daar werken we uitstekend mee samen."