Debusschere voor Dwars door Vlaanderen: "Het wordt drummen op de Taaienberg"

Debusschere: "Dwars door Vlaanderen is een speciale koers voor mij" Debusschere: "Dwars door Vlaanderen is een speciale koers voor mij"

Jens Debusschere is morgen titelverdediger in Dwars door Vlaanderen. "We starten om te winnen, ik ben ervan overtuigd dat we daar de ploeg voor hebben", zegt hij over de selectie van Lotto-Soudal. "Het zal een bikkelharde strijd worden."