Vanmarcke voelt beterschap: "En mijn conditie kan niet weg zijn"

"De pijn is nog aanwezig", legt Vanmarcke aan Sporza uit. "Ik had gehoopt dat de last sneller zou weggaan, maar de dokters hadden me gezegd dat het zo'n vier weken kon duren."

"Ik was afgelopen weekend dan ook blij dat ik een beetje verbetering voelde. Het gaat de goeie kant uit. Ik heb afgelopen weekend op training geprobeerd om diep te gaan en dat ging vrij goed."

Vanaf woensdag volgen de klassiekers elkaar in sneltempo op. "Ik zal er met pijnlijke ribben aan de start staan, maar ik hoop dat de pijn in de koers meevalt. Ik zal mijn ribben in die koersen geen extra schade aandoen en dat is een geruststelling."

"Maar Tirreno-Adriatico was geen gewenste voorbereiding. Het is dus een vraagteken hoe ik naar de komende wedstrijden afzak."

"Heb ik die koersen nodig om mijn topvorm te bereiken of zal ik al goed zijn? Dat is afwachten. Maar mijn conditie kan niet weg zijn", zegt Vanmarcke, die derde werd in de Omloop Het Nieuwsblad.