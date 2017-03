Naesen: "Geen Milaan-Sanremo? Ik rijd geen kermiskoersen"

Naesen verkende deze week enkele Vlaamse klassiekers. Naesen verkende deze week enkele Vlaamse klassiekers.

Oliver Naesen (26) was vandaag te gast in Sporza op Radio 1. De AG2R-kopman voor de klassiekers kwam er nog eens terug op Milaan-Sanremo. "Ik heb met open mond naar Sagan gekeken. Maar in de laatste kilometer laat zijn killersinstinct het wat afweten."