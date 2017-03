Kwiatkowski: "Jammer dat ik de kasseiklassiekers laat schieten"

"Ik wens Peter veel succes in de kasseiklassiekers. Ik pas voor die koersen. Dat vind ik erg jammer, maar ik moet me specialiseren. Ik mik op een goed resultaat in de Ardennen en kan beide koersen niet combineren."

Kwiatkowski, die nu voluit op Luik-Bastenaken-Luik mikt, houdt duidelijk van de Vlaamse koersen. "Het is ongelofelijk om in België te koersen. Sommige mensen beseffen niet hoe populair deze sport in België is", zegt de ex-renner van Quick-Step.

"Daarom is het zo hard dat ik die koersen zal missen, want je mist dan de sfeer. Maar ik wou dat die koersen bij het begin of het einde van het seizoen lagen, zodat je meer mogelijkheden had. Maar ik kom vroeg of laat wel weer in Vlaanderen koersen."