Het aantal Tour-winnaars blijft uitdunnen: Pingeon overlijdt na hartaanval

De Fransman Roger Pingeon won de Tour de France in 1967, de editie waarin Tom Simpson overleed op de Mont Ventoux. Pingeon had die eindzege toen onder meer te danken een lange solo in de 5e etappe.

Toen Eddy Merckx twee jaar later debuteerde in de Tour, eindigde Pingeon tweede. Op bijna 18 minuten van de "Kannibaal". In datzelfde jaar stak Pingeon de eindzege in de Vuelta op zak.