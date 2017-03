Stuyven: "Hopelijk plaats ik over enkele jaren dezelfde versnelling als Sagan"

Stuyven reed uiteindelijk als 39e over de streep op de Via Roma. Of hij zelf ooit Milaan-Sanremo zal kunnen winnen, vindt de renner van Trek-Segafredo op dit moment moeilijk in te schatten. "Misschien in iets zwaardere omstandigheden. Ik heb gehoord dat dit de gemakkelijkste editie sinds jaren was."

"Door die gunstige omstandigheden waren snelle mannen als Bouhanni in de finale nog van de partij. Hen kloppen in de sprint, zit er voor mij niet in. Ik hoop dat ik over enkele jaren zelf zo'n versnelling kan plaatsen als Sagan, dat ik zelf sterk genoeg om dat uit de benen te schudden en op die manier kan winnen."