Koeman over Lukaku: "Je beste spelers verkoop je niet"

Met twee goals in de toegevoegde tijd trapte Romelu Lukaku zichzelf gisteren in de geschiedenisboeken. Hij is de eerste Everton-speler met meer dan 20 goals in een Premier League-seizoen.

Reden genoeg dus voor Ronald Koeman om Lukaku te bewieroken, in de hoop dat hij zijn contract verlengt bij Everton. "Lukaku is onze sleutelspeler en topschutter", zegt de Nederlander. "En gisteren toonde hij waarom."

"De fans houden van Rom, iedereen houdt van hem. Natuurlijk willen we onze beste spelers houden. Je beste spelers verkoop je niet."