Wellens tevreden over Italiaanse campagne: "Goede benen in Sanremo, mooi 3e in Strade"

In Milaan-Sanremo trok Tim Wellens in het offensief op de Cipressa. "Dat was ook het plan", zegt Wellens. "Niet wachten tot de Poggio, want daar ben ik niet explosief genoeg voor."

"Jammer genoeg had ik geen succes. Daarna waagde Gallopin zijn kans in de afdaling. Hij kreeg Gilbert nog mee, maar ook die aanval strandde. Jammer. We hebben de tactiek perfect uitgevoerd."

"Ook op de Poggio was wegrijden onmogelijk, behalve dan voor het trio dat er wel in slaagde: zij behoren tot een andere categorie. Hen had ik nooit kunnen volgen. Wie weet kan ik hier een van de komende jaren wel met de besten mee."