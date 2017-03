Van Avermaet teleurgesteld: "Ik had kunnen mee zijn met Sagan en co"

Jasper Stuyven reed dan weer zijn eerste Primavera. "Het begin was een beetje saai, maar in de finale heb ik mijn werk kunnen doen. Het tempo ging de hoogte in en het was veel wringen, maar dat is in de Vlaamse klassiekers niet anders."

"Deze koers ligt me wel. Ik kom zeker terug om hier finales te rijden. Ik wil voor Degenkolb werken of zelf voor de zege rijden. Wie weet ben ik volgend jaar of over twee jaar sterk genoeg om zelf weg te springen en voor de overwinning te gaan."