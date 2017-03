Weduwe huldigt herdenkingssteen voor Demoitié in

Demoitié raakte vorig jaar in Gent-Wevelgem betrokken in een aanrijding met een motor in Sainte-Marie-Cappel, in Noord-Frankrijk. De Belgische renner overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De herdenkingssteen staat in Sainte-Marie-Cappel. Op de zwarte herdenkingssteen staat onder meer een foto van Demoitié en de inscriptie "Ride for Antoine".

Ook zijn rugnummer van die dag, 192, heeft een prominente plaats gekregen. Als eerbetoon aan Demoitié wordt dat rugnummer trouwens niet gedragen tijdens Gent-Wevelgem.