Tiende keer, goede keer voor Van Avermaet in Sanremo? "Heb altijd een kans"

Het is een koers die niet 100% op mijn lijf geschreven is, maar ik heb altijd wel mijn kans in Milaan-Sanremo. Ik hoop dat de wind een rol speelt. Die is altijd in het voordeel van de sterke renners en kan de sprinters verzwakken.

"De wedstrijd is niet speciaal belangrijker dan andere seizoenen. Ik denk dat ik op hetzelfde niveau zit als vorig seizoen. Mijn val is ondertussen goed verwerkt en mijn breuk is goed hersteld. Ik heb nog wel wat last van mijn hiel. Het houdt mij bezig, maar het is niet anders."

"Ik ben goed uit Tirreno-Adriatico gekomen. Ik had liever een rit gewonnen, maar dat zat er niet in. Ik ben heel tevreden. We hebben goed werk geleverd met de ploeg en wonnen twee ritten. Het kon niet beter zijn, maar natuurlijk streef je altijd naar eigen succes. Ik had in één rit misschien beter kunnen doen, maar het was iets te lastig en dat moet je ook kunnen toegeven."

Negen keer ging het al mis voor Van Avermaet in Sanremo. Tiende keer, goede keer? "Het is niet de lastigste wedstrijd van het klassieke voorjaar. Ik ben altijd vrij fris aan de finish gekomen. Maar er kan zoveel misgaan en dat is de voorbije negen keer altijd zo geweest."

"Want om eerlijk te zijn: als ik op 200m met tien sprinters rond mij zit, dan ga ik de koers niet winnen. In die situatie wil ik niet komen morgen. Boven op de Poggio zitten de sterke mannen die koers willen maken, daar zal het gespeeld moeten worden."