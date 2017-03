Degenkolb: "Sagan is in topvorm, maar zeker niet onverslaanbaar"

We hebben een ploeg met renners die lang kunnen overleven. Het wordt afwachten hoe de race zal verlopen, maar normaal gezien moeten we met drie of vier renners over de Poggio geraken.

We hebben een ploeg met renners die lang kunnen overleven. Het wordt afwachten hoe de race zal verlopen, maar normaal gezien moeten we met drie of vier renners over de Poggio geraken.

"Ik weet nu dat boven op de Poggio plots een rondpunt ligt. Een verkenning is dus handig om die kleine veranderingen te weten te komen. Het is ook goed voor de team spirit. Sommige jongens (waaronder Stuyven, red) reden nog nooit Milaan-Sanremo, zij weten nu ook waar ze vooraan moeten zitten."

Hoe is het met de vorm gesteld? "Het voelt in de eerste plaats heel goed om hier te zijn. Zeker na alles wat vorig seizoen is gebeurd. Ik ben in goeden doen en dat is voor mij al een heel succes. Ik ben blij met de vorm en ben klaar om mee te spelen voor de zege."

"Ook het team is heel sterk. We hebben een ploeg met renners die lang kunnen overleven. Het wordt afwachten hoe de race zal verlopen, maar normaal gezien moeten we met drie of vier renners over de Poggio kunnen geraken."

Ook Stuyven moet er nog bij zijn in het slot. "Jasper speelt een belangrijke rol voor mij. Hij is één van de beste renners in het peloton en ik zag nog niet veel jongens met zijn kracht in de benen. Hij is belangrijk voor mij, maar heeft ook het potentieel om het zelf af te maken. Ook in de wedstrijden na Sanremo kunnen we samen het verschil maken."