Boonen voor Sanremo: "Het is de laatste keer, waarom dan eens niet zot doen?

Is Boonen zelf iets van plan? Of zet hij alles in het teken van de ploeg? "Ik kwam in het verleden zelf een aantal keer in de positie om aan te vallen op de Poggio. Dat deed ik, met mijn sprint in het achterhoofd, nooit."

"We hadden met Bettini of Pozzato ook altijd een mannetje in de ploeg waarvan geacht werd dat ze meegingen op de Poggio. Ik heb het dus nooit echt geprobeerd. Als er nog zit morgen en ik heb de benen, waarom niet? Het is de laatste keer, waarom dan eens niet zot doen?"