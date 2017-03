Gaviria blesseert pols vlak voor Milaan-Sanremo: "Hij was paar uur in shock"

Na 3 ziekenhuizen kregen we de bevestiging dat er geen breukje is. Normaal gezien kan hij morgen starten.

Na 3 ziekenhuizen kregen we de bevestiging dat er geen breukje is. Normaal gezien kan hij morgen starten.

"Hij was alleen aan het trainen. Toevallig hebben we hem 10 à 15 minuten later zelf gepasseerd. Hij bloedde uit zijn neus, had een wonde aan zijn mond en was geraakt aan beide polsen. Hij is ook een paar uur in shock geweest. Hij is nu nog altijd aan het bekomen."

"We zijn met hem naar het ziekenhuis gereden om te zien of er geen breukje was in zijn pols. Na 3 ziekenhuizen kregen we dan toch de bevestiging dat er geen breukje is. Normaal gezien kan hij morgen starten."

"Zijn pols is wel nog altijd pijnlijk. We zijn nu aan het kijken of we de positie van zijn stuur en zijn grip niet kunnen aanpassen om hem te ontlasten."

"De eerste 100 kilometer zal moeten blijken hoe comfortabel hij zich voelt. Als hij aan zijn stuur kan trekken, mag er geen probleem zijn. De finale wordt sowieso op adrenaline gereden."