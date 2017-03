Lefevere: "Gaviria is onze kopman, maar we hebben ook nog Gilbert, Alaphilippe..."

"Hij is de snelste sprinter van de ploeg en zat vorig jaar ook al in de finale. Gaviria is ook iemand die mee de koers maakt. Op een indrukwekkende manier won hij vorig seizoen Parijs-Tours. En vorige week reed hij prijs in de Tirreno."

"Gaviria moet hopen dat de ploegmakkers de koers hard kunnen maken, zodat de Kristoffs van deze wereld er af zijn."

"Wat mogen we verwachten van Tom Boonen? Hij moet vooral overeind blijven. Milaan-Sanremo wordt gereden over veel brede wegen, waardoor de renners soms hun concentratie verliezen."

"Boonen zal zaterdag onze wegkapitein zijn: hij kan zeggen wanneer je beter niet en beter wel aanvalt. Voor hem zijn die 300 kilometer ook belangrijk met het oog op de Vlaamse koersen."