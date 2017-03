De vloek van Sanremo: waarom La Primavera winnen geen goed idee is

Echt fijn waren de reacties niet voor Gerrans nadat hij de Primavera had gewonnen in 2012. "Gerrans is een wieltjeszuiger, hij heeft de zege gestolen van Cancellara", reageerden boze wielerfans op Twitter.

Een elleboogbreuk, een sleutelbeenbreuk, plots opkomende allergieën... Sinds die zege in 2012 was er altijd wel iets met Gerrans in de aanloop naar Milaan-Sanremo. Enkel in 2013 slaagde hij er nog in om de start te halen, met een 68e plaats als resultaat.