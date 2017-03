Wuyts: "Zomaar zeggen dat Sagan zal winnen, is een gevaarlijk spel"

Michel Wuyts: "Sagan eindigde nog maar één keer op het podium van Milaan-Sanremo (2e in 2013, red). Zomaar zeggen dat Sagan zal winnen, is dus een gevaarlijk spel. Maar het is overduidelijk dat hij de allesbepalende figuur in de finale zal zijn."

"Ik geloof niet in het verhaal dat iedereen naar hem zal kijken en dat iedereen zal blijven zitten als hij blijft zitten. Hij zal wel reageren op aanvallen en dan zullen die renners klappertanden van de schrik. Hij is de te kloppen man, met of zonder ploeg."

"Hij is beestig sterk, sterker dan vorig jaar. Hij is met zekerheid de topfavoriet. Hij kan mee met de punchers en kan hen afdrogen. En hij kan ook standhouden met een solo, zoals in de Ronde vorig jaar. Als de wedstrijd hard genoeg is, moet hij van niemand schrik hebben op de Via Roma."