Schotte: "Italianen zullen nog lang moeten wachten op nieuwe Bettini"

"Eens was Italië toonaangevend in het wielrennen, nu niet meer. Ze focussen zich in de laars te veel op het opleiden van ronderenners. En dat is toch niet de juiste aanpak gebleken. Ze hebben Nibali en Aru, maar daarachter gaapt de grote leegte."

"De interesse voor het wielrennen in Italië is in het algemeen wel wat afgenomen. Maar dat heeft volgens mij geen gevolgen voor de talenten die zich aandienen. De juiste profielen duiken gewoon niet op. Ik vrees dat de Italianen nog lang zullen moeten wachten tot er een nieuwe Bettini of Cipollini opduikt."

"In die zin is de situatie te vergelijken met België. Hier ligt de focus in de opleiding op de kasseiklassiekers en wachten we al een eeuwigheid, van Johan De Muynck in de Giro in 1978, op een nieuwe winnaar van een grote ronde. Ik hoop voor de Italianen dat zij niet zo lang zullen moeten wachten op een nieuwe klassieke renner."

"Wat eendagswerk betreft, zit het wielrennen in Italië in het slop. Als je al meer dan tien jaar wacht op een overwinning, kan je geen andere conclusie trekken. Bovendien is er geen enkele Italiaanse WorldTour-ploeg. Dat kan en mag niet blijven duren."