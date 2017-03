Titelverdediger Démare voor Sanremo: "Hoef me niet te verdedigen voor zege in 2016"

Ik was gewoon heel sterk vorig jaar. Als er iets verkeerds zou zijn gebeurd, dan had de jury dat wel gezien. Ik hoef me niet te verdedigen.

Ook al zette de Fransman er, buiten een vijfde plaats in Gent-Wevelgem vorig jaar en een tweede stek in 2014, en ook nog een twaalfde stek in Parijs-Roubaix van 2014, nog nooit écht een resultaat neer.

"De voorbije twee jaar had ik altijd pech in de Ronde. Vorig jaar was er mijn val in de Ronde (waardoor hij later ook verstek moest laten gaan voor Parijs-Roubaix), in 2015 had ik er schakelproblemen op een slecht moment. Het zijn nochtans mijn droomkoersen. Ik maak er kans op de overwinning."

Maar eerst is er dus Milaan-Sanremo, waar Démare bij het kransje favorieten hoort. Veel wil hij niet meer kwijt over vorig jaar en de verdenkingen dat hij met hulp van de ploegwagen na een val was teruggekeerd in het peloton.

"Ik was gewoon heel sterk vorig jaar. Als er iets verkeerds zou zijn gebeurd, dan had de jury dat wel gezien. Ik hoef me niet te verdedigen, want ik heb niets fout gedaan en koester die overwinning met heel veel plezier."