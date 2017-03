"Voor de Ronde": Ruben Van Gucht rijdt de Ronde van Vlaanderen

Canvas brengt heel zijn Ronde live in beeld in een rechtstreekse uitzending van 12 uur. Met beelden van de motor en de helikopter, maar ook vanaf de fiets van Ruben. Zoals het bij een echte wieleruitzending hoort, zijn er ook commentatoren.

Onderweg ontdekken we het sportieve en culturele erfgoed van De Ronde van Vlaanderen, de schoonheid van het landschap en de dorpen, de traditie, de geschiedenis en de passie van Vlaanderens mooiste.

Het publiek kan gewoon kijken en genieten van het landschap en de cultuur, maar ook interactief participeren: door te supporteren of zelfs een eindje mee te rijden met Ruben, of door reacties of beelden te delen via de sociale media met hashtag #voorderonde.

Voor de Ronde is de eerste echte "slow tv" in Vlaanderen: een genre dat vooral in Noorwegen furore maakt met marathonuitzendingen van de mooiste boot- en treinreizen of ander nationaal erfgoed.

