In het spoor van Serge Pauwels: "Parijs-Nice was niet overdreven zwaar. En Robin is De Mol"

"Alsof we al in de derde Tour-week zaten, zo zagen de gezichten van mijn ploegmaten eruit voor de derde rit. De eerste dagen in Parijs-Nice waren echt erbarmelijk. Niet alleen door het weer, maar ook doordat er zo hard werd gekoerst."

"Ik had al 4 weken geen wedstrijden meer gereden door de geboorte van mijn dochter. En dat heb ik gevoeld tijdens de eerste etappes. Maar helemaal geradbraakt ben ik niet. Parijs-Nice was een lastige koers, maar het was niet overdreven. Dat heeft vooral te maken met de tijdrit op dag 4. Een soort hersteldag. Je gaat wel vol tijdens die tijdrit, maar het is maar een inspanning van een halfuur."