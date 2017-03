Podcast "Tommeke, wat doe je nu?": valpartijen en opkomst nieuwe generatie

Het vierde en laatste deel van de podcast "Tommeke, wat doe je nu?" pikt in na het topjaar 2012, waarin alles lukte. Vanaf dan is er meer tegen- dan voorspoed.

De ellende begint al in december met een darminfectie en een elleboogoperatie na een val met de mountainbike. Ook de volgende jaren worden doorspekt met blessures en tegenslagen: een zitvlakblessure in 2013, een miskraam in 2014, valpartijen in Parijs-Nice en Abu Dhabi in 2015.

Uiteindelijk wint Boonen sinds 2013 nog maar één voorjaarsklassieker: Kuurne-Brussel-Kuurne. Een derde Belgische titel had niet mogen ontbreken, maar door interne miscommunicatie bij Quick-Step wint Debusschere in Wielsbeke. Voor het eerst haalt Boonen publiekelijk uit naar de ploegleiding.