VIDEO: Sagan kan maar net overstekende hond en toeschouwer ontwijken

De wereldkampioen kon na afloop wel nog lachen met het voorval. "Het was grappig", reageerde Sagan aan Eurosport. "Ik zag de toeschouwer laat, waardoor ik nog maar één mogelijkheid meer had om die persoon te omzeilen: de weg even verlaten."

"Voor mij was deze tijdrit op papier een rustdag. Ik wou zonder kleerscheuren de finish bereiken. En dat is me gelukt. Dus ben ik een gelukkig man vandaag. Ik kijk enorm uit naar zaterdag (Milaan-Sanremo)."