Froome steunt teambaas dan toch: "Zonder Brailsford is er geen Sky"

Opvallend was toen dat Chris Froome zweeg over de kwestie. De drievoudige Tour-winnaar plaatste vakantiekiekjes op de sociale media, maar repte met geen woord over Brailsford.

Nu heeft Froome dat toch gedaan. "Ik ben ontgoocheld in de manier waarop Sky in de media wordt voorgesteld", klinkt het in een mededeling. "Ik begrijp dat mensen teleurgesteld zijn in de manier waarop de zaken zijn aangepakt en dat moet beter in de toekomst."

"Ik geloof in de mensen rond mij en in wat we doen. Dave Brailsford heeft een van de beste ploegen ter wereld uit de grond gestampt. Zonder hem is er geen Team Sky. Hij heeft me de voorbije 7 seizoenen gesteund en ik ben hem enorm dankbaar."

"Ik weet dat het tijd zal vergen om het vertrouwen te herstellen, maar samen met iedereen bij Sky zal ik daar alles aan doen", besluit Froome.