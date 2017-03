Sagan: "Zou gelukkig zijn met zege voor Boonen in Roubaix"

De honger van Sagan mag dan wel groot zijn, toch gunt hij Boonen een vijfde kassei. "Ik zou zelfs gelukkig zijn met een nieuwe zege van hem", klinkt het. "Hij is een grote naam en een grote kampioen voor mij."

Later op het jaar vindt Sagan in Bergen (Noorwegen) een WK-parcours op zijn maat. Acht hij zichzelf in staat om de eerste renner te worden die drie keer op rij wereldkampioen wordt? "Ik hou niet van die vraag, ik denk daar niet over na", is het antwoord.