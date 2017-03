Contador: "Wil me nooit zomaar neerleggen bij een ereplaats"

Ik heb van ver aangevallen, maar in de finale heb ik gevoeld dat die inspanning een beetje te lang was.

"Ik kwam wat tekort, dat is jammer", reageert Contador vlak na de aankomst. "Ik heb van ver aangevallen, maar in de finale voelde ik dat die inspanning een beetje te lang was."

"Al bij al ben ik tevreden, ik voel me erg goed. Het was een mooie wedstrijd en ik ben trots dat ik een belangrijke rol heb kunnen spelen."

"Zo ben ik, ik wil altijd iets proberen. Ik kan geen vrede nemen met een ereplaats en rustig in het peloton meepeddelen."

"Dus neem ik risico's op het vlakke, op de beklimmingen en in de afdalingen", besluit Contador.