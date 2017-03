Boonen: "Ik heb nog eens goed op zijn kop gestampt"

Tom Boonen reed vandaag in dienst van de Colombiaanse pocketsprinter Fernando Gaviria. "We zaten klaar voor onze sprint. Voor mij haakten er twee in mekaar. Ze gingen op hun bek, zoals wij zeggen", vertelt Boonen aan Renaat Schotte.

"Ik ben over die jongen gegaan en heb nog eens goed op zijn kop gestampt. Toen lag ik er."

"Mijn rechterknie is een beetje geraakt, maar erg is niet niet. Het velletje op mijn knie dat net genezen was, is er opnieuw af."