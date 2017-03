Baas Team Sky: "Neen (ik stap niet op)"

Begin deze week kreeg Dave Brailsford veel steun van zijn renners op Twitter. Aan de kant van Chris Froome bleef het wel stil. "We hebben een goed gesprek gehad", antwoordt de 53-jarige teamchef kort.

Deze week is Brailsford met Team Sky aan de slag in de Tirreno. "Ik denk aan het team en wat goed is voor het team. We zijn hier om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Dat is mijn grootste bekommernis."